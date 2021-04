Manchester United sofre, mas derrota Brighton

O Manchester United venceu, com reviravolta, o Brighton, por 2-1, em partida da jornada 30 da liga inglesa de futebol.

Os visitantes marcaram primeiro, por Danny Welbeck, um ex-“red devil”, aos 13 minutos.

Os donos da casa deram a volta ao marcador na segunda parte com Bruno Fernandes em destaque. O internacional português esteve nos dois golos da sua equipa.

Marcus Rashford empatou a passe do médio luso e Mason Greenwood fez o tento decisivo, a sete minutos do fim, numa jogada em que Fernandes também participou.

Com este triunfo, o Man United segura o segundo lugar na Premier League, com 60 pontos, a 14 do Manchester City, mas ainda com um jogo em atraso.

Já o Brighton é 16.º, somando 32 pontos, seis acima da “linha de água”.