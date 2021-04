Liga espanhola vai investigar alegado caso de racismo no Cadiz – Valência

O presidente de La Liga anuncia que o organismo que tutela o futebol profissional de Espanha vai desencadear um processo de investigação ao eventual incidente racista ocorrido na partida entre Cádiz e Valência.

Javier Tebas, em declarações à televisão da Movistar, acredita que Mouctar Diakhaby não reagiu exageradamente ao abandonar o relvado.

"Pela reação do jogador do Valência algo se passou. Vamos tentar esclarecer, porque não permitimos nem queremos que haja racismo. As questões com o público diminuíram, mas não podem existir insultos entre os jogadores. As versões existentes são um pouco contraditórias, mas pelo comportamento do jogador do Valência, é porque algo aconteceu", afirmou o dirigente.

Aos 29 minutos do encontro entre Cádiz e Valência, Diakhaby e Cala, jogador da equipa anfitriã, envolveram-se numa discussão na grande área. O defesa da equipa che acusou o adversário de racismo e abandonou o relvado juntamente com os colegas de equipa.

O jogo foi retomado cerca de 20 minutos depois, mas já sem Diakhaby, que foi substituído. Cala continuou em campo e até marcou um dos golos da partida.