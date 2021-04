Fábio Silva marca, mas Wolverhampton perde em casa com o West Ham

O Wolverhampton perdeu, em casa, contra o West Ham por 3-2, que sobe ao quarto lugar da Premier League, que dá qualificação para a Liga dos Campeões.

A primeira parte em grande nível dos "hammers" selou a vitória, com golos de Lingard, aos 6 minutos, Pablo Fornald, aos 14, e Bowen, aos 38 minutos.

Dendoncker reduziu ainda antes do intervalo para os Wolves, aos 44 minutos de jogo, e Fábio Silva fez o segundo, já no segundo tempo, aos 68 minutos de jogo, depois de uma grande assistência de Pedro Neto.

Rui Patrício, Rúben Neves, Nélson Semedo, Rúben Neves, Podence e Pedro Neto foram titulares, Vitinha e Fábio Silva saíram do banco na segunda parte.

O Wolves, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, somou o quinto jogo seguido sem vencer e continua no 14º lugar, com 35 pontos somados. Já o West Ham aproveitou a derrota do CHelsea e sobe ao quarto lugar, com 52 pontos, a quatro do Leicester City.