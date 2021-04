Borussia Dortmund. Acabou a época para o prodígio Moukoko

Youssoufa Moukoko, jovem prodígio do Borussia Dortmund, vai falhar o resto da época devido a lesão, anunciou o clube alemão.

No Twitter, o Dortmund informa que o avançado, de 16 anos, sofreu uma lesão ligamentar num pé. "As rápidas melhoras, rapaz", lê-se.

Moukoko lesionou-se num treino da seleção alemã de sub-21. Devido ao problema físico, que acabou por ser mais grave do que se pensava inicialmente, o jovem do Dortmund nem chegou a estrear-se.

Com 16 anos feitos em novembro, Youssoufa Moukoko subiu esta época à equipa principal do Dortmund e causou desde logo sensação. O ponta de lança termina a época com três golos marcados em 15 jogos.