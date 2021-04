Barcelona vence e fica a um ponto do líder com golo aos 90 minutos

O Barcelona recebeu e venceu o Valladolid, por 1-0, com o golo da vitória a surgir apenas em cima do apito final.

A equipa visitante ficou condicionada com a expulsão de Óscar Plano, aos 79 minutos, por uma entrada sobre Ousmane Dembélé. O internacional francês de 23 anos foi decisivo e marcou o único golo, aos 90 minutos de jogo, assistido por Ronald Araújo.

O português Francisco Trincão foi lançado em jogo aos 63 minutos de jogo, para o lugar de Antoine Griezmann.

Com este resultado, o Barcelona aproveita a derrota do Atlético de Madrid com o Sevilha e fica agora com 65 pontos, menos um do que os "colchoneros".