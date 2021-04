Marcelo inicia audiências a pensar em "nova fase de reconstrução económica e social"

Veja também:

A pensar no futuro e na recuperação do país, o Presidente da República recebe esta segunda-feira o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno.

Durante uma visita a uma escola em Lisboa, no âmbito do início da segunda fase de desconfinamento, Marcelo Rebelo de Sousa disse que, nas próximas semanas, vai também ouvir o autor do projeto do Plano de Recuperação e Resiliência, Costa e Silva, e agentes do setor económico.

"Vou receber o governador e nas próximas semanas vou receber o autor do Plano Nacional de Recuperação e Resiliência, diretores das escolas de economia, economistas de várias escolas e pensamentos, gestores, empresários, responsáveis do mundo de trabalho, porque à medida que estamos a abrir estarmos a iniciar uma nova fase da reconstrução económica e social", frisou Marcelo Rebelo de Sousa.

No próximo dia 16 será a vez do governo ir a Belém explicar ao Presidente da República a sua visão definitiva do plano, numa altura em que terá de o apresentar igualmente na Comissão Europeia.



Marcelo Rebelo de Sousa confirma que vai ouvir em Belém agentes do setor económico e, desta forma, chama a si uma supervisão do plano que o Governo tem de executar, não apenas agora mas projetando para os próximos anos. No final destas reuniões promete apresentar conclusões.

O Presidente da República falava aos jornalistas no final de uma demorada visita, de cerca de hora e meia, à escola Francisco Arruda, em Alcântara, que hoje reabriu para os alunos do 2º e 3º ciclos do ensino básico.



Com uma extensa comitiva, o Presidente e o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, entraram em várias salas, com jornalistas e câmaras de televisão atrás, nem sempre com a distância devida e recomenda pelas autoridades de saúde.