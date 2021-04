Sílvia Rebelo confia na força de Portugal na adversidade para ultrapassar a Rússia

Sílvia Rebelo está ciente de que bater a Rússia, "uma adversária competente e com mais experiência em Europeus e Mundiais", será uma "missão difícil". Contudo, garante que a vontade da seleção nacional de estar em Inglaterra, em 2022, "é mais forte do que tudo".

Sílvia Rebelo confia na força extra que as seleções portuguesas costumam mostrar nos momentos de adversidade para ultrapassar a Rússia, equipa mais cotada, no "play-off" e chegar ao Euro 2022.

Mensagem à mais jovens e duas baixas

Às jogadoras mais jovens, que não estiveram no Euro 2017, a primeira (e única, até agora) fase final da seleção feminina de futebol, Sílvia Rebelo envia "uma mensagem de ambição e também de confiança".

"É importante que percebam que são dois jogos e nada ficará decidido no primeiro. É preciso dar tudo nas duas mãos", sublinha a internacional portuguesa, que carrega o seu sonho e o de "várias gerações anteriores".

"A Edite Fernandes, a Carla Couto, a Sónia Matias, só para nomear alguns exemplos, lutaram muito pelo futebol feminino e merecem a alegria de ver Portugal novamente numa fase final", acrescentou.

Vanessa Marques, do Ferencváros, e Diana Silva, do Aston Villa, vão falhar o duplo confronto com a Rússia. As duas jogadoras foram convocadas por Francisco Neto, mas não foram autorizadas a viajar para Lisboa nem para Moscovo. Tanto a Hungria como o Reino Unido continuam na lista de países classificados como "zona vermelha", devido ao aumento de casos de Covid-19 nas últimas semanas. Ana Dias, do Zenit, e Ana Rute, do Condeixa, foram convocadas por precaução.

Portugal recebe a Rússia na sexta-feira, às 18h30, no Estádio do Restelo, para a primeira mão. Na terça-feira da semana seguinte, às 15h00, disputa-se a segunda mão do "play-off", em Moscovo.