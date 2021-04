Vlachodimos não cai. Benfica fica sem Nuno Tavares para o Marítimo

Odysseas Vlachodimos mantém-se na lista de convocados do Benfica para a receção ao Marítimo, apesar das críticas de Jorge Jesus, que fica sem Nuno Tavares para a 25.ª jornada do campeonato, devido a lesão.

O treinador do Benfica chamou 20 jogadores. Não pode contar com outros cinco: Pizzi está suspenso e as lesões de André Almeida, Samaris e Gabriel já eram conhecidas, mas a de Nuno Tavares é novidade. O lateral sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, segundo o boletim clínico.

Por outro lado, destaca-se a presença de Gonçalo Ramos, acabado de garantir a qualificação para os quartos de final do Europeu de sub-21, ao serviço de Portugal. O avançado não tinha sido convocado para Braga.

Em entrevista na Grécia, Vlachodimos, que tem sido suplente de Helton Leite, assumiu a intenção de sair do Benfica no final da época.

Jorge Jesus criticou o "timing" do guarda-redes e frisou que não admite ver as suas opções questionadas: "Não digo a nenhum jogador porque é que o ponho a jogar, nem autorizo a nenhum jogador que me pergunte porque é que não joga. Eu sou o treinador, as decisões são minhas."

Lista de convocados do Benfica:

Guarda-redes: Helton, Vlachodimos;

Defesas: Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Gilberto, Lucas Veríssimo, Jardel, Diogo Gonçalves;

Médios: Taarabt, Cervi, Chiquinho, Julian Weigl;

Avançados: Everton Cebolinha, Pedrinho, Rafa, Waldschmidt, Darwin, Seferovic e Gonçalo Ramos.