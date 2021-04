Vlachodimos falou no momento errado, mas não deixa marcas no balneário do Benfica

Ricardo Esteves compreende a frustração de Odysseas Vlachodimos, no entanto, considera que o guarda-redes não se expressou no momento adequado. Ainda assim, o antigo jogador do Benfica acredita que a manifestação de deixar a Luz não terá deixado marcas no balneário.

Em declarações a Bola Branca, Ricardo Esteves salienta que aqueles que jogam menos "têm de estar mais insatisfeitos" do que os mais utilizados e, apesar do "timing" desadequado, as palavras de Vlachodimos não deverão ter influência no balneário ou criar mal-estar na equipa:

"Compreendo perfeitamente o seu sentimento porque foi um jogador que deu muito ao Benfica, que tem sido titular desde que chegou, deu muitos pontos ao Benfica. De um momento para o outro deixar de jogar deixa um jogador frustrado, porque o rendimento do Vlachodimos no Benfica tem sido exemplar de um bom guarda-redes. Tem algumas limitações, mas das épocas que o Vlachodimos fez no Benfica, o saldo é muito, muito positivo. Penso que não vai afetar o balneário do Benfica, mas penso também que não foi o melhor momento para expressar a indignação."

Da baliza para a defesa, a especialidade de Ricardo Esteves, o antigo jogador do Benfica defende que uma mudança para um sistema de três centrais beneficiaria a equipa de Jorge Jesus, defensiva e ofensivamente.

"O Benfica tem condições para poder jogar numa defesa a cinco, com três centrais e com dois laterais muito subidos e ofensivos. Sendo uma equipa grande, os laterais terão de ser muito ofensivos. em termos de condições ofensivas, o Benfica tem esses laterais. Obviamente, laterais mais ofensivos vão deixar sempre mais espaço nas costas e desequilíbrios atrás. Os centrais podem colmatar esses desequilíbrios e dar segurança defensiva maior. Utilizar uma defesa a cinco dá um poder ofensivo ainda maior e equilibra muito mais o setor defensivo", analisa.