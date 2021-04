Jorge Jesus inspirou o treinador Aimar. "Lembro-me sempre do que ele dizia"

Jorge Jesus é uma das inspirações de Pablo Aimar, que arranca a sua carreira de treinador nas camadas jovens da seleção argentina. Num testemunho publicado no "The Coaches' Voice", o antigo internacional argentino recorda o técnico do Benfica.

"O Jesus é alguém que eu tenho muito em mente. Uso algumas das reflexões dele quando treino jovens jogadores. Eles podem queixar-se que a bola não lhes chega e lembro-me do que o Jesus dizia. 'Grandes jogadores não são ansiosos'. Claro que os grandes jogadores não se escondem. Tudo tem a ver com paciência e lembro-me sempre do que ele me dizia", recorda.

Pablo Aimar, hoje com 41 anos, jogou no Benfica entre 2008 e 2013, tendo vencido um campeonato e quatro Taças da Liga. O ex-médio recorda o período com Jorge Jesus.

"Gostava de treinar com o Jorge no Benfica. Gostava dos exercícios e das explicações. Gostava da paixão com que ele vivia o futebol. Aprendi com ele e uso muito dele no meu papel de treinador. Ele sempre me dizia que quem inventou aquele exercício, teria feito por algum motivo", atira.

O argentino é atualmente treinador dos sub-17 da Argentina, tendo já passado pelos sub-20 numa carreira com três anos. Aimar continuou a recordar a passagem pelo Benfica e a parceria com Saviola.

"Houve um dia do primeiro ano do Jesus no Benfica que ele chegou e viu-me a jogar com o Saviola e ele gostava dessa parceria. Estavamos num treino e ele acabou com a sessão depois de termos feito uma boa jogada. Ele dizia que 'com estes jogadores, todos vão ver que sou um bom treinador'. Gostei muito de treinar com ele", termina.

Aimar destacou ainda o papel de Marcelo Bielsa, atual treinador do Leeds e ex-selecionador argentino, e José Pékerman, antigo selecionador da Colômbia e da Argentina, na sua formação enquanto treinador.