Jesus lamenta oportunidades perdidas. "A equipa pôs-se a jeito"

Jorge Jesus, treinador do Benfica, mostrou-se satisfeito pela vitória sem sofrer golos contra o Marítimo, por 1-0, mas lamenta as oportunidades falhadas na cara do guarda-redes do madeirenses, Amir.

"O que era mais importante era ganhar e isso foi conseguido. Foi também importante voltar a não sofrer golos, mas é verdade que a equipa se colocou a jeito. Teve várias hipóteses para fazer o 2-0, avançados contra o guarda-redes e não podemos falhar destas e preciso falar com a equipa sobre estes momentos", disse, à BTV.

O técnico reconhece que o resultado pela margem mínima fez com que o Marítimo acreditasse sempre no empate, o que causou intranquilidade no Benfica.

"É verdade que com 1-0 o Marítimo acreditou que podia empatar e teve hipóteses para isso. Isto pôs a equipa intranquila nos últimos dez minutos. Dou os parabéns à minha equipa porque ganhou, criou, lutou e poderia ter saído com um resultado mais brilhante. Estivemos com a corda na garganta, mas o objetivo foi alcançado", explica.

Não havia motivo para três centrais

Jesus fez uma alteração tática em relação ao último jogo, em Braga, deixando o sistema de três centrais. O treinador explica que não havia necessidade para utilizar esse sistema.

"Achei que não havia motivos táticos para jogar com três atrás. Era mais importante um jogador com características ofensivas, porque eu sabia que o Marítimo vinha jogar com cinco atrás. Agora no fim foi numa tentativa de fechar mais a baliza, porque o próprio Taarabt já estava com dificuldade", aponta.

O Benfica joga em casa do Paços de Ferreira na próxima jornada, um adversário difícil na opinião de Jesus: "Faltam nove jogos e todos vão ser difíceis, o Paços é o próximo e é difícil. É sempre uma equipa forte a jogar em Paços, não é só deste ano. Vamos trabalhar e estudar a melhor forma de jogar em Paços", termina.-