Recital online mostra poesia de Camões na música

Neste domingo, vai ser possível descobrir a poesia de Camões na música, num recital online do Teatro Nacional de São Carlos.

A partir das quatro da tarde, o teatro regressa ao ciclo "Um cancioneiro português", um conjunto de recitais com voz e piano.

"O ciclo 'Um cancioneiro Português' é uma história da poesia portuguesa através dos compositores que a musicaram. Cada concerto é dedicado a uma época, a um grupo de poetas", explica à Renascença o maestro e pianista João Paulo Santos.

No caso deste concerto "nem é um grupo, é mesmo só Luís de Camões", "com compositores variadíssimos, do século XIX à atualidade", diz o maestro.

"O que vamos poder ouvir são canções muito diversas sobre poesias de Camões, e como sempre no formato que costuma ser hábito nos concertos do foyer: eu faço uma apresentação de maneira a situar as obras e a audição do programa".

João Paulo Santos vai acompanhar ao piano o barítono André Henriques e a soprano Paulina Sá Machado.