Jornada Mundial da Juventude é “sinal da ressurreição de Cristo”

A Jornada Mundial da Juventude, que se realiza em Lisboa em 2023, é um sinal da ressurreição de Cristo.

Quem o diz é o Cardeal Patriarca, que presidiu este domingo à celebração da missa de Páscoa na Sé de Lisboa.

D. Manuel Clemente lembra que “já não falta muito tempo para realizar a Jornada com tudo o que há a fazer”.

“Com as muitas ações em curso e o número crescente dos nela envolvidos transporta-nos aquela pressa no ar, que o seu hino vai cantando em sucessivas línguas, mas sem precipitação porque o Cristo que se manifestará em tão grande encontro é o mesmo que ressuscitado nos acompanha e impele. Assim será a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa no Verão de 2023: um sinal magnífico da ressurreição de Cristo oferecido pelos jovens dos cinco continentes a este mundo que a pandemia afetou”, refere.