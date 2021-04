Em Viseu, cristãos erguem olhos para o céu e recebem bênção pascal

Também para Cristóvão Cunha, este é um dia de Páscoa diferente, em que conseguiu conciliar as suas duas grandes paixões: os aviões e o sacerdócio.

O padre, que conta já com 60 horas de voo, tripula um dos dois aviões do Aeroclube de Viseu que servem de guia aos outros dois que transportam as faixas.

"Os pilotos não são de cá, costumam fazer reboque de manga mas é na linha de costa, para efeitos publicitários. Por isso, era importante que fossem aviões batedores a indicar-lhes o caminho", explicou.

João Zuzarte, vigário da pastoral da Diocese de Viseu, referiu a "carga simbólica" desta iniciativa, que partiu dos padres, em comunhão com o seu bispo: "Escolhemos esta mensagem "Cristo ressuscitou, aleluia!", porque é aquela que está no ADN do cristianismo e sintetiza todo o mistério de Cristo que ressuscita".

"Hoje é o dia da festa da vida, da festa mãe de todas as festas e, por isso, quisemos passar esta mensagem para chegar ao maior número de pessoas no território da diocese, por forma a que as famílias nos seus lares possam viver esse espírito", frisou.

Os paroquianos foram avisados da iniciativa, quer durante as últimas missas, quer pelos meios de comunicação social, de forma a poderem estar preparados para olhar para o céu.

"É esse o objetivo, olharmos hoje para cima, para este Cristo que veio para nos levantar", afirmou.

Foi proposto às paróquias que, quando as aeronaves passarem -- o que acontecerá até às 19:00 --, toquem os sinos das igrejas.

"Há esse sinal do sino a tocar, para dar essa alegria e para sinalizar. Aquilo que habitualmente fazíamos nas visitas pascais, andar de casa em casa, fazemo-lo a partir do ar", acrescentou.