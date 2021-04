"Verdes" querem Governo a defender redução da emissão de gases em 65% até 2030

"Os Verdes" entregaram na Assembleia da República um projeto de resolução para que o Governo português defenda, junto das instituições da União Europeia, a redução da emissão de gases com efeito de estufa em 65% até 2030.

Segundo comunicado deste domingo, o Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) pretende que o executivo socialista, "ao nível do Conselho Europeu, cuja presidência exerce até junho do presente ano, defenda a redução de emissões de gases com efeito de estufa no mínimo em 60%, com esforços para atingir os 65%, até 2030, com valores de referência de 1990".

"Um objetivo mais ambicioso do que a proposta da Comissão Europeia, que estipulava uma diminuição de 55%", acrescentam os ecologistas, algo que, "podendo parecer insignificante" é uma "diferença de cinco pontos percentuais", a qual "representa muito ao nível das emissões e substancialmente mais do que o que, por exemplo, Portugal emite".