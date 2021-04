Almeida Henriques. Reações à morte por Covid-19 do autarca de Viseu

“Para o PSD, é uma perda irreparável”, diz à Renascença o secretário-geral do PSD, José Silvano, sobre a morte do autarca Almeida Henriques, neste domingo de manhã. “Era um homem dedicado à causa pública. Foi deputado, foi secretário de Estado da Economia, presidente da Câmara de Viseu”, aponta ainda o social-democrata, partido pelo qual o autarca venceu a Câmara de Viseu. “Foi ao concelho de Viseu que dedicou os melhores anos da sua vida”, diz José Silvano à Renascença, lembrando que “os grandes projetos de desenvolvimento do interior eram também a sua causa”. Na opinião do dirigente social-democrata, “esta morte é mais dolorosa porque, além de inesperada, é devido às consequências da pandemia que temos à nossa frente, a Covid-19, que tanto está a afetar os portugueses e o mundo global”. António Almeida Henriques morreu neste domingo de manhã, vítima de complicações respiratórias causadas pela Covid-19, doença que lhe foi diagnosticada no início de março. No dia 10, foi internado nos cuidados intensivos do Hospital São Teotónio e, no dia 28, o seu estado agravou-se. Tinha 59 anos e faria 60 em maio. Era presidente de Câmara desde 2013 e foi durante vários anos deputado, tendo ainda exercido funções como secretário de Estado de Passos Coelho. CDS “perdeu um amigo” A notícia da morte de Almeida Henriques “deixou-nos a todos consternados”, escreve o grupo parlamentar do CDS numa nota enviada à Renascença. “Além de presidente da autarquia viseense, António Almeida Henriques foi deputado em várias legislaturas e membro do Governo de coligação PSD/CDS-PP, marcando-nos pelo seu empenhamento, competência, lealdade e afabilidade”, lê-se ainda. “Perdemos um Amigo”, conclui o grupo parlamentar, que envia os “sentimentos à família, ao partido [de Almeida Henriques] e a todos os viseenses”.

PSD consternado O PSD emitiu uma nota de pesar assim que se soube da morte de Almeida Henriques. “Foi com grande consternação que o Partido Social Democrasta recebeu a notícia do falecimento António Almeida Henriques”, diz o comunicado. Recordando a carreira do autarca de Viseu, a nota termina com a expressão “do mais sentido pesar” da “direção do Partido Social Democrata, na figura do seu presidente, Rui Rio, a toda a família”. Governo recorda o “homem que dedicou a vida à causa pública” Foi através da ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública e do secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local que o Governo expressou "profundo pesar" pela morte de António Almeida Henriques. Num comunicado publicado também na rede Twitter, Alexandra Leitão, e o secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local, Jorge Botelho, recordam o autarca como "um homem que dedicou a vida à causa pública e ao interesse nacional". Ambos "endereçam ao município de Viseu e à família e amigos os sentidos pêsames".





Marcelo lembra o “Homem Bom” O Presidente da República também reagiu à morte do autarca de Viseu, lembrando a sua obra e personalidade. “Homem Bom, dedicou a sua vida a Viseu e a Portugal, como autarca, como deputado nacional e europeu, como membro do Governo; deixa obra e deixa saudades, lembrando-nos como esta doença, que nos assola, é terrível e nos apanha assim, de surpresa e desprevenidos, deixando a meio tanto que ainda tinha a dar aos seus concidadãos”, diz o comunicado da Presidência da República. António Joaquim Almeida Henriques nasceu a 5 de maio de 1961 e completaria este ano 60 anos de idade. Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, era advogado com atividade suspensa. Deputado entre 2002 e 2011, na IX, X e XI legislaturas, foi vice-presidente da bancada parlamentar do PSD, vice-presidente na comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Energia e coordenador da comissão de Assuntos Europeus. Em 2011, tomou posse como secretário de Estado da Economia e Desenvolvimento Regional, no primeiro Governo de Pedro Passos Coelho.