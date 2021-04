Almeida Henriques. Reações à morte por Covid-19 do autarca de Viseu

Recordando a carreira do autarca de Viseu, a nota termina com a expressão “do mais sentido pesar” da “direção do Partido Social Democrata, na figura do seu presidente, Rui Rio, a toda a família”.

O PSD emitiu uma nota de pesar assim que se soube da morte de Almeida Henriques. “Foi com grande consternação que o Partido Social Democrasta recebeu a notícia do falecimento António Almeida Henriques”, diz o comunicado.

No dia 10, foi internado nos cuidados intensivos do Hospital São Teotónio e, no dia 28, o seu estado agravou-se. Tinha 59 anos e faria 60 em maio.

“Para o PSD, é uma perda irreparável”, diz à Renascença o secretário-geral do PSD, José Silvano, sobre a morte do autarca Almeida Henriques, neste domingo de manhã .

"O grupo parlamentar do PS manifesta o seu mais profundo pesar pela morte de António Almeida Henriques, presidente da Câmara de Viseu e ex-deputado à Assembleia da República. Ao grupo parlamentar do PSD endereçamos as mais sentidas condolências", lê-se.

A Comissão Política Distrital do PSD de Viseu também reagiu e considerou uma "perda irreparável" para a comunidade a morte do presidente da Câmara da capital de distrito.





Municípios destacam dedicação de Almeida Henriques

Durante a manhã, várias autarquias manifestaram o seu pesar pela morte do autarca social-democrata, que era também vice-presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP).

Tondela sublinha que Almeida Henriques teve "uma vida dedicada à causa pública" e anuncia para segunda-feira um dia de luto municipal, em que colocará a bandeira a meia haste.

"O seu desaparecimento precoce deixa em todos um grande sentimento de consternação, sendo à família e amigos que endereçamos os mais sentidos pêsames, bem como a todos os viseenses", refere, em comunicado.

Por seu lado, o Fundão lembra que, enquanto presidente do Conselho Empresarial do Centro/Câmara de Comércio e Indústria do Centro, Almeida Henriques "teve um papel preponderante no reforço da rede das Associações Comerciais da Região Centro e no desenvolvimento da Associação Comercial e Industrial do Concelho do Fundão".

"A nossa gratidão pela luta permanente pelo tecido empresarial da nossa região", sublinha.

A autarquia do distrito de Castelo Branco recorda ainda que Almeida Henriques esteve, enquanto secretário de Estado Adjunto da Economia e Desenvolvimento Regional, "num dos processos mais duros de sempre com Bruxelas na negociação do atual Programa Portugal 2020 em pleno período da troika".

Enquanto presidente da Câmara de Viseu, o município do Fundão realça "a agenda comum da inovação e das cidades inteligentes" e, por isso, agradece a forma como estiveram "lado a lado por novos paradigmas para o poder local".

Também a Câmara de Leiria emitiu um comunicado, associando-se "ao luto e à dor sentida pela comunidade viseense, família e amigos mais próximos".

A Câmara de Viseu decretou luto municipal durante três dias, a partir deste domingo.

Governo recorda o “homem que dedicou a vida à causa pública”

Foi através da ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública e do secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local que o Governo expressou "profundo pesar" pela morte de António Almeida Henriques.

Entretanto, esta tarde, o primeiro-ministro evocou Almeida Henriques como "um defensor do poder local", numa mensagem publicada na conta oficial do Twitter.

“António Almeida Henriques foi um defensor do poder local como pilar da democracia e sempre um lutador por Viseu e os viseenses. É com pesar que apresento à família e amigos, as minhas sentidas condolências”, lê-se.

Num comunicado publicado também na rede Twitter, Alexandra Leitão, e o secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local, Jorge Botelho, recordam o autarca como "um homem que dedicou a vida à causa pública e ao interesse nacional".

Ambos "endereçam ao município de Viseu e à família e amigos os sentidos pêsames".