Morreu o presidente da Câmara de Viseu. Estava internado com Covid-19

No comunicado, é recordado o percurso político de Almeida Henriques: “foi deputado à Assembleia da República, nas IX, X e XI e XII legislaturas e vice-presidente do grupo parlamentar do PSD entre 2005 e 2007 e 2010 e 2011. Entre 2011 e 2013, exerceu funções como secretário de Estado Adjunto da Economia e Desenvolvimento Regional do XIX Governo Constitucional, liderado por Pedro Passos Coelho”.

António Almeida Henriques testou positivo ao novo coronavírus no dia 4 de março e tinha então apenas sintomas ligeiros, que se foram agravando, conduzindo-o ao internamento hospitalar no Hospital de São Teotónio.

O PSD já emitiu uma nota de pesar, dizendo que “foi com grande consternação que recebeu a notícia do falecimento António Almeida Henriques”.

Recordando a carreira do autarca de Viseu, a nota termina com a expressão “do mais sentido pesar” da “direção do Partido Social Democrata, na figura do seu presidente, Rui Rio, a toda a família”.

Almeida Henriques faria 60 anos em maio

António Joaquim Almeida Henriques nasceu em 5 de maio de 1961, pelo que completaria este ano 60 anos de idade.

Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, era advogado com atividade suspensa.

Do extenso currículo, destacam-se a presidência da Associação Industrial da Região de Viseu entre 1994 e 2002 e a vice-presidência da confederação da Indústria Portuguesa entre 2005 e 2010.

Era Comendador da Ordem Civil do Mérito Agrícola, Industrial e Comercial, Classe Industrial, por atribuição do Presidente da República Jorge Sampaio, Presidente Honorário da Associação Empresarial da Região de Viseu e da Câmara de Comércio e Indústria do Centro de Portugal.

No plano político, além de deputado e vice-presidente da bancada parlamentar do PSD, foi vice-presidente na comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Energia e coordenador da comissão de Assuntos Europeus.



Em 2011, tomou posse como secretário de Estado da Economia e Desenvolvimento Regional, no primeiro governo de Pedro Passos Coelho, mas saiu para ser candidato à Câmara Municipal de Viseu, tendo sido reeleito em outubro de 2017.

Estava a cumprir o último ano do segundo mandato e deveria ser novamente candidato nas eleições deste ano.



Era casado e pai de três filhos.





[Notícia atualizada às 11h15 com informação sobre o início do luto municipal e às 12h00 com mais dados biográficos]