Metro do Porto reforça oferta e frequência a partir de segunda-feira

A Metro do Porto reforça, a partir de segunda feira e em toda a rede, a sua oferta e frequência, adaptadas ao progressivo desconfinamento decretado pelo Governo no âmbito da pandemia de covid-19, anunciou este domingo a empresa.

"A partir de 05 de abril [segunda-feira], o Metro do Porto reforça a sua capacidade e frequência em toda a rede, adequada ao desconfinamento progressivo da comunidade. Com o retomar das aulas e com a reabertura de bastantes setores da economia, estão também de volta os veículos duplos, os serviços Expresso e mais frequências", refere a empresa, em comunicado.

Assim, a partir de segunda-feira, a "Linha Azul (A) funciona com veículos duplos nas horas de ponta e frequências de 12 minutos" entre as 07:00 e as 20:00, ao passo que, na "Linha Vermelha (B), regressa o "Serviço Expresso" entre as 07:00 e as 20:00 "nos dias úteis e viagens em veículos duplos nas horas de ponta".

A "Linha Amarela (D) passa a ter todas as viagens em veículos duplos, aumentando fortemente a capacidade, e frequências de 6 minutos nas horas de ponta".

A "Linha Laranja (F) opera com serviço em veículos duplos nas horas de ponta e frequências de 12 minutos" entre as 07:00 e as 20:00.