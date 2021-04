Mais quatro mortos e o menor número de novos casos de Covid-19 desde 25 de agosto

Veja também:

Portugal conta, neste domingo, mais 193 casos de infeção pelo novo coronavírus e quatro mortes associadas à Covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde (DGS).

A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a liderar a lista de mais casos e óbitos, com mais 111 infeções e três mortes com o vírus SARS-Cov-2.

Tal como no sábado, além da região LVT, só o Norte regista vítimas mortais – mais uma. Contam-se também mais 30 novos casos na região.

Em mais nenhuma região ou ilha foram registadas mortes de pessoas com Covid-19. Nos Açores, aliás, nem houve registo de qualquer caso nas últimas 24 horas.

Nas restantes regiões, o Centro registou mais 19 casos, a Madeira 14, o Alentejo 11 e o Algarve 8.

Evolução do número diário de casos