Feira quinzenal de Esposende reabre segunda-feira

A feira quinzenal de Esposende reabre na segunda-feira com a venda de todo o tipo de bens, "atendendo a que o número de casos de covid-19 no concelho tem vindo a diminuir", anunciou este domingo a câmara municipal.

Em comunicado, a autarquia do distrito de Braga refere considerar "estarem reunidas as condições para retomar a feira quinzenal no pleno da sua atividade, mediante o escrupuloso cumprimento de todas as medidas de segurança e de saúde pública determinadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS)".

O confinamento obrigatório decretado pelo Governo para combater a pandemia causada pelo novo coronavírus obrigou à proibição de venda de produtos não alimentares em feiras e mercados. .

Em 15 de março o Governo apresentou um plano de desconfinamento dividido em quatro fases, com 15 dias de intervalo, estando prevista avaliação fase a fase do impacto das medidas de reabertura, após o confinamento obrigatório decretado em janeiro. .

A câmara de Esposende salienta no comunicado que a feira quinzenal é "um importante vetor de dinamismo comercial" e que "adquire relevância para a subsistência de alguns produtores locais, facto pelo qual o município atende à importância que este mercado assume na retoma económica do concelho".

