Tentativa de golpe de Estado na Jordânia. Meio-irmão do rei envolvido

Mais de vinte pessoas já foram detidas devido a um plano de golpe de Estado na Jordânia, intercetado pelos serviços secretos do país, nas últimas 24 horas. Um dos alegados suspeitos é o próprio meio irmão do rei Abdullah II, o príncipe Hamzah bin Hussein. A operação lançada no sábado terá levado ainda à detenção de um ex-ministro e antigo conselheiro do monarca.

Num curto vídeo gravado para a BBC e partilhado nas redes sociais, Hamzah bin Hussein diz estar neste momento em “prisão domiciliária”.

Na manhã de sábado, recebeu “uma visita do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Jordânia”, na qual foi informado que “não tinha autorização para sair, comunicar com pessoas” ou encontrar-se com elas porque nas “reuniões” em que esteve presente, ou nas redes sociais, “houve críticas ao governo ou ao rei”.

“Não sou o responsável pelo colapso da governação, pela corrupção e pela incompetência que prevaleceu na nossa estrutura governamental nos últimos 15 a 20 anos e que tem vindo a agravar-se. E não sou responsável pela falta de fé das pessoas nas suas instituições. Chegou a um ponto em que ninguém é capaz de falar ou expressar opinião sobre nada sem ser intimidado, preso, assediado e ameaçado”, diz.

Até ao momento, ainda não foi divulgado o plano de golpe de Estado em si, nem quão perto estavam de o executar os alegados suspeitos.

Fonte dos serviços de inteligência do Médio Oriente, em declarações ao “Washington Post” (sob anonimato), disse apenas que o plano estava “bem organizado” e que os suspeitos pareciam ter “ligações ao estrangeiro” – o que levanta suspeita sobre o papel da Arábia Saudita.

Aliás, um dos vinte detidos – cuja identidade ainda não é conhecida – é de origem saudita.