“O maior desastre natural em Timor-Leste”. Cheias já causaram 11 mortos

As cheias estão a afetar o país inteiro. “Praticamente todo o país viveu esse temporal e os estragos estão a ser contabilizados”, diz ainda Mari Alkatiri.

“Precisa imediatamente, hoje mesmo, de apoios básicos de alimentação”, diz. As pessoas “estão a ser realojadas em pavilhões, mas precisam imediatamente de condições básicas. Alimentação, fundamentalmente”, reforça.

A capital, Díli, é das zonas mais atingidas. É aí que o balanço mais atualizado – ainda que provisório – da Proteção Civil timorense. As autoridades estão a planear a resposta de emergência.

Aumentou para 11 o número de vítimas mortais em Timor-Leste, decorrente das chuvas torrenciais que há três dias atingem o país e que originaram grandes cheias e inundações, com derrocada de casas e deslizamento de terras.

A tragédia ocorre durante a pandemia de Covid-19, que atinge agora o país de modo intenso. Por isso, o encontro deliberou ainda que se mantenham os esforços de combate ao vírus, procurando separar ao máximo as famílias .

Participantes no encontro explicaram à Lusa que as prioridades passam também pelo apoio humanitário de emergência a todas as vítimas e pelas operações de limpeza e recuperação de infraestruturas danificadas.

Entre as prioridades definidas nessa reunião alargada liderada pelo CIGC está o apoio à evacuação das zonas mais afetadas e ao realojamento de centenas de famílias afetadas pelas inundações em vários pontos da cidade.

Segundo a agência Lusa, responsáveis do Governo e de várias estruturas de emergência já se reuniram, neste domingo, no Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC) para analisar os danos causados pelas cheias, que arrastaram casas, destruíram estradas e várias outras estruturas.

Note-se que as inundações afetaram várias estruturas usadas no combate à doença, como o Centro de Isolamento de Vera Cruz, onde estão três doentes considerados moderados e um doente grave, e que tiveram que ser realojados no Hospital de Lahane.



Registaram-se ainda inundações no Laboratório Nacional e no centro de isolamento de Tasi Tolu, bem como no Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos de Saúde (SAMES), a farmácia central timorense.

No caso das pessoas infetadas que estão em Tasi Tolu, as autoridades estão a tentar identificar outros locais onde possam ser alojadas.