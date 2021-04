Itália regista mais 18.025 infeções e mais 326 mortes

Itália registou este domingo 18.025 novas infeções com o coronavírus da covid-19 e 326 mortes, indica a página oficial do Ministério da Saúde com o balanço diário da pandemia no país.

Face ao balanço de sábado, há menos 3.236 infetados diários contabilizados e menos 50 mortos.

Desde o início da pandemia de covid-19 em Itália, em fevereiro de 2020, o país totaliza 111.030 mortes em 3.668.264 infeções e 2.988.199 doentes recuperados.

A Lombardia, onde começou a pandemia em Itália, é a região mais afetada, totalizando 751.043 casos de infeção confirmados.

Mais de 10 milhões de pessoas foram vacinadas no país contra a covid-19, das quais mais de três milhões completaram a vacinação com uma segunda dose.

A pandemia da covid-19 provocou, pelo menos, 2.847.182 mortos no mundo, resultantes de mais de 130,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência noticiosa francesa AFP.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China, e que se disseminou rapidamente pelo mundo.