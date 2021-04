"Inundações violentíssimas" em Timor-Leste. Portugal oferece ajuda

"Acompanho, com consternação, os relatos da perda de vidas e da destruição provocadas pelas cheias em Timor-Leste. Portugal está solidário com o povo timorense, como sempre, e apoiará os esforços para fazer face à devastação", foi a mensagem escrita numa rede social virtual pelo chefe de Governo.





As cheias em território timorense provocaram, pelo menos, 11 mortos e milhares de desalojados, de acordo com o antigo primeiro-ministro timorense Mari Alkatiri, em declarações à Renascença.

Portugal ofereceu também ajuda através do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, que referiu à agência Lusajá ter falado com o embaixador em Díli e com a ministra timorense dos Negócios Estrangeiros, que lhe transmitiram que "as inundações são violentíssimas".

"Ambos disseram que nunca, nas respetivas vidas, tinham visto chover com esta intensidade e violência", adiantou.

Augusto Santos Silva lamentou "profundamente" as mortes registadas na população de Timor-Leste, a quem exprimiu a solidariedade de Portugal.

"Há registo de muitos danos materiais, não há registo de nenhum dano pessoal entre a comunidade portuguesa. De qualquer forma, ainda é preciso apurar os danos materiais", disse ainda.

"Ofereci a solidariedade portuguesa e o apoio português às autoridades de Timor-Leste durante a minha conversa com a ministra dos Negócios Estrangeiros de Timor-Leste e trabalharemos para esse fim nos próximos dias".

A ajuda de Portugal deverá passar pelo programa de cooperação que Portugal tem com Timor-Leste. "Já pedi aos serviços para estarem alerta, porque certamente nos próximos dias haverá pedidos de apoio, alguns de emergência, outros de reconstrução. Vamos esperar agora", referiu.