Chuvas torrenciais fazem nove mortos em Timor-Leste. “Pela primeira vez, sinto que o homem é mesmo impotente”

De acordo com a Proteção Civil timorense, grande parte da capital está inundada, com os leitos das principais ribeiras a transbordar. Fontes governamentais apontam muitas casas destruídas, danos avultados em estradas, edifícios comerciais e também infraestruturas essenciais no combate à Covid-19, incluindo o Laboratório Nacional, no recinto do Hospital Guido Valadares.

O secretário de Estado da Proteção Civil convocou já uma reunião de urgência para avaliar as situações mais urgentes.

As comunicações com Díli e em Dili são, neste momento, muito difíceis e a população está muito assustada.

Ângela Carrascalão admite que a situação e difícil e nunca se sentiu assim.

“A população está muito assustada e, pela primeira vez na minha vida, sinto que o homem é mesmo impotente. Não sei o que é que o Governo poderá fazer para minorar o sofrimento destas populações. Sei que vai ser muito difícil”, afirma à Renascença.