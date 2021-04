Hurkacz conquista Masters 1.000 de Miami

O polaco Hubert Hurkacz, 37.º do ranking mundial de ténis, venceu o Masters 1.000 de Miami, nos Estados Unidos, ao bater o italiano Jannik Sinner, 31.º, em dois “sets”.

Hurkacz, de 24 anos, venceu por 7-6 (7-4) e 6-4 na final em Miami, num Estado da Flórida onde já tinha vencido o torneio de Delray, em janeiro, na primeira vitória no escalão 1.000 da ATP.

O triunfo deve fazê-lo entrar no “top 20” da hierarquia mundial na atualização de segunda-feira, tendo eliminado um adversário que, apesar de ser já 31.º do mundo aos 19 anos, jogava apenas o terceiro torneio na categoria 1.000.

É o primeiro título do escalão da história da Polónia, com Hurcacz a bater dois adversários do “top 10” mundial: eliminou o segundo cabeça de série, o grego Stefano Tsitsipas, e o quarto, o russo Andrey Rublev.

No sábado, torneio feminino, a australiana Ashleigh Barty, número um do mundo, venceu pela segunda vez consecutiva, perante a desistência da romena Bianca Andreescu, por lesão, quando Barty vencia por 6-3 e 4-0.