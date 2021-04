Sporting é “adversário muito difícil” mas Moreirense quer vencer

O treinador do Moreirense garante que quer vencer o Sporting, mas deixa elogios ao líder do campeonato.

“Naturalmente, queremos conseguir vencer em casa e esperamos que seja neste jogo”, disse Vasco Seabra na antevisão da partida da jornada 25 da I Liga.

O técnico dos “cónegos” reforça que os leões são “um adversário muito difícil”. “Têm dinâmicas muito enraizadas, um treinador que está há muito tempo com a equipa, com um processo muito consolidado e com dinâmicas muito próprias a defender e a atacar”, referiu.

“O Sporting é uma equipa que nunca desiste”, acrescentou.

Segundo Vasco Seabra, o Moreirense terá que estar “ao melhor nível”, ser ”solidário e competitivo”, agressivo e intenso.

O Moreirense – Sporting joga-se esta segunda-feira, a partir das 21h00. Tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.