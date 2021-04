Penálti rouba segundo lugar ao Feirense

O Feirense sofreu um golo de penálti nos descontos, empatou e não conseguiu subir ao segundo lugar da II Liga.

Na partida da jornada 27, a equipa da casa até marcou primeiro, por Guilherme Ramos, ao minuto 64, mas Hugo Firmino empatou aos 93.

Com o empate, o Feirense passa a somar 48 pontos e mantém-se no terceiro lugar, com os mesmos pontos da Académica, que é quarta.

O Estoril liderada destacado, com 60 pontos, mais 11 que o Vizela, que é segundo.

Já o Cova da Piedade é 14.º, com 27 pontos.

Resultados dos encontros da 27.ª jornada

Sp. Covilhã 1–1 Académica

Varzim 2–1 Benfica B

Penafiel 1–2 Académico Viseu

Vizela 1–1 Estoril

FC Porto B 0–3 Arouca

Feirense 1–1 Cova da Piedade





Vilafranquense – Mafra, 14 horas





Segunda-feira, 5 de abril:

Oliveirense – Leixões, 20h30





Terça-feira, 6 de abril:

Casa Pia – D. Chaves, 19h00