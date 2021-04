MotoGP. Miguel Oliveira termina no 15.º posto

O piloto de Almada saiu do 12.º lugar da grelha de partida e fez um grande arranque que o levou ao terceiro posto no final da reta da meta.

No entanto, o ritmo foi impossível de segurar e o atleta luso foi perdendo posições.

Oliveira terminou em 15.º lugar, o último que pontua para o Mundial e, assim sendo, conquista um ponto.

Na primeira prova do Mundial, do Qatar, mas no mesmo circuito, tinha terminado no 13.º lugar.

A vitória sorriu a Fabio Quartararo, da Yamaha, à frente do espanhol Jorge Martín (Ducati) e o francês Johann Zarco (Ducati).

Precisamente Zarco é o líder do campeonato, com 40 pontos, à frente de Maverick Viñales e Fabio Quartararo, ambos com 36.

A próxima prova será em Portimão, a 18 de abril. Miguel Oliveira conquistou o grande prémio da época passada.