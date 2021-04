“A pandemia veio isolar ainda mais este Interior, já bastante despovoado”

É uma tentativa, uma maneira de ajudar as pessoas, e a mim próprio, a sentir que no meio desta pandemia e desta crise nós não estamos sozinhos. Quase sempre pensamos que estamos sozinhos, abandonados, quando muito temos do nosso lado as vacinas que nos poderão ajudar, mas que não há ninguém a quem possamos dar a mão, ou que possa pegar na nossa mão. O que pretendo dizer em todos estes ensaios é que há alguém que pega na minha mão e esse alguém é Deus. O grande ausente deste mundo, no meio desta pandemia, é Deus. E foi isso que me fez avançar um bocadinho.

Essa é a introdução que vem nas páginas iniciais desse pequeno livro, que já foi terminado no decurso dos últimos meses do ano passado, já em plena pandemia e crise. Era um livro que eu gostaria que saísse por altura do Natal e que, também devido à pandemia e a todas as circunstâncias que retardam estas coisas, acabou por sair nos primeiros meses de 2021.

Este é um livro que reúne seis ensaios para, como escreve no prefácio, “ajudar a viver com esperança”, e com esperança superar a “crise pandémica e crise de alma” que atravessamos. É urgente devolver a esperança às pessoas? De que forma?

Há mais de um ano que pouco sai do paço episcopal, em Lamego, mas D. António Couto está atento ao que o rodeia. Pelo que observa, duvida que no pós-pandemia o mundo fique “um paraíso”.

Citaria aqui o pensamento de Blaise Pascal que diz que os rios, as montanhas, as coisas que existem não provam a existência de Deus, nem nós provamos a existência de Deus, mas rezamos, escutamos, obedecemos, cantamos Deus. Então, para além de Blaise Pascal e do seu pensamento, se nós cantamos Deus e se rezamos a Deus, temos de pensar e ver melhor, que por trás disto tudo também andará Deus, seguramente.

O povo bíblico aprendeu a superar as tragédias, não tanto pela sua força. É curioso vermos que todas as grandes tragédias que atravessam a Escritura, nomeadamente o Êxodo, o Exílio, o tempo de Antíoco IV Epifânio, em pleno século II a.C. - em que se dá também a primeira perseguição religiosa da História - o povo sai dessas tragédias, não pela sua força e organização, não pela política e pela estratégia urbanizada, mas sai pela mão de Deus. Sempre aprendeu isso e sempre foi isso.

Sim, penso que é possível. De facto, o pensamento bíblico não é teorético, isto é, quem pensa na Bíblia não funciona na busca do conceito. O nosso pensamento deriva do pensamento grego, é esse que temos e que anda por aí, mas, de facto, é um pensamento que vive das tragédias.

O pensamento bíblico não foge do tempo das tragédias, das crises. D. António fala num "pensamento traumático" para falar da linguagem bíblica. É possível vislumbrar neste tempo de tragédias, como o que vivemos, as sementes de um novo princípio?

Penso que é notório. Basta olhar à nossa volta e vemos sempre que, sobretudo quando a dor e o sofrimento chegam à nossa casa - o que às vezes também acontece, não chega só à casa dos outros -, é notório que as pessoas se sentem abandonadas. E aí é que nós temos de aparecer, não apenas para estarmos próximos das pessoas e para lhes dizer duas palavras de circunstância, que são as habituais, mas para lhes dizermos que há solução para essas lágrimas e para essa dor, para essas circunstâncias trágicas em que às vezes as pessoas caem, como seja a morte. Há solução, biblicamente falando, é isso que pretendo dizer ao longo destes ensaios.

O "lado de cá da meia-noite", que dá nome ao livro, é o lado de quem já caminha para a aurora, para a terra prometida, como diz Jeremias - que aliás é quem o inspira nesse título -, sem deixar ninguém para trás. É a mensagem de que o mundo precisa, uma visão profética sobre esta crise?



É uma visão profética. De facto, o lado de cá da meia-noite é o lado da aurora, já é de quem desce desde a meia-noite a caminho da aurora, e não é o lado de quem ainda está a subir em direção à meia-noite. Essa aurora que já se pode vislumbrar é sempre aquilo que Jeremias vê ao longo de toda a sua existência. E não é que essa aurora seja por nós incendiada ou erguida, essa aurora é sempre trazida do lado de Deus.

Essa narrativa de Jeremias, capítulo 31, diz que as pessoas vão a caminho do Exílio e que é uma tragédia, mas Jeremias sobrepõe a ida para o Exílio ao regresso do Exílio, de tal maneira que as lágrimas com que a gente parte são as lágrimas com que a gente regressa. Mas é Deus que nos diz: "deixa essas lágrimas, porque há futuro, há consolação para ti" - está a falar para Raquel, a mãe que chora os seus filhos, como todas as mães do nosso tempo que choram a perda dos seus filhos ou dos familiares. Há consolação, porque é Deus que fala, não somos nós.

Num livro anterior, que escrevi há um ano, chamado “Leitura do tempo em que vamos”, há um capítulo que diz "Pai, a narrativa está vazia". As nossas narrativas às vezes são formas, palavras, frases, parágrafos, mas são subjetivas, é aquilo que eu penso e que ponho no texto. É preciso encontrar o sentido objetivo, que é o sentido de quem põe as coisas em andamento. Esse é o sentido de Deus, esse é o sentido que Jeremias vê, o sentido que vem de Deus. Jeremias não põe na página o seu próprio sentido, subjetivo ou transubjetivo, que seria o sentido cultural. É o sentido objetivo, que vem de Deus, ele não consegue pensar a sua vida sem Deus.

Se calhar Jeremias não prova Deus, mas se Jeremias escuta Deus, se vê Deus, se fala de Deus e se fala com Deus nos seus diálogos, então temos de saber ir mais longe e mostrar a este mundo não apenas que são necessários psicólogos e fotógrafos para verem as situações, mas que é preciso quem fale de Deus hoje, quem fale com Deus hoje, neste mundo e nestas circunstâncias.