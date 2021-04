Andreia Faria. “Vamos para jogar à Portugal e ganhar”

A médio Andreia Faria acredita na qualificação de Portugal para o Europeu de futebol feminino.

"Este Europeu [de 2022] pode ser o meu primeiro; essa é a minha esperança. Tenho uma grande confiança neste grupo e acredito que vamos ser capazes de passar o 'play-off'", referiu a jovem internacional de 20 anos.

A equipa das quinas vai defrontar a Rússia, número 23 do “ranking” mundial, em duas partidas decisivas, a primeira das quais já na próxima sexta-feira.

"O nosso objetivo é ir para estes jogos com tudo e sermos fiéis à nossa identidade competitiva. Vamos para jogar à Portugal e ganhar. Para que isso aconteça, temos de mostrar mais ambição e querer muito mais que as nossas adversárias. É ter a bola nos pés e fazer com que elas corram atrás da bola", explicou a atleta do Benfica.

As mais experientes contam várias histórias da presença no Europeu da Holanda. A expectativa é repetir.

"As minhas colegas falam sempre das memórias que guardam e da vontade que têm de repetir a presença na fase final. Nós, as mais novas, também queremos viver isso com elas", garantiu Andreia Faria.

As partidas do “play-off” estão marcadas para 9 de abril, no Estádio do Restelo (18h30), e 13 de abril, em Moscovo, pelas 15h00.

Haverá treinos diários e conferência de imprensa na quinta-feira.