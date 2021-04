​Jesuítas em Beirute. “Com a ajuda dos portugueses, o nosso trabalho nunca esteve em causa”

Na Igreja dos Jesuítas, no centro de Beirute, ainda há marcas da violenta explosão de 4 de agosto de 2020. “Ainda temos os vidros forrados a plástico. É uma igreja muito grande e vai levar tempo a arranjar”, diz à Renascença o padre Rui Fernandes, para acrescentar, logo a seguir, que “o essencial é que seja possível acolher as pessoas e trabalhar, e isso vai-se fazendo”.

O sacerdote português, que se encontra a fazer doutoramento na Universidade de São José, na capital libanesa, conta que “o país está a enfrentar uma crise política e económica muito forte, muito séria”, e que “seja por falta de dinheiro, seja por falta de criatividade, o Estado tem sido completamente incapaz de dar assistência à população”. Logo após a explosão houve muito interesse e apoio internacional, mas esgotou-se em três meses. Em novembro já não havia praticamente nenhuma organização não-governamental (ONG) estrangeira no terreno. “Percebe-se que as empresas ou Estados têm dificuldade em investir em países quando há suspeitas de corrupção. Isso percebe-se, mas quem acaba sempre por pagar a fatura são as populações que precisam de ajuda. Por isso, sim, há um certo esquecimento do Líbano”, lamenta o padre Rui Fernandes.

Neste momento, a ajuda à população está a ser dada sobretudo por ONGs do próprio país, e também pelos jesuítas. “As nossas obras em Beirute foram diretamente atingidas pela explosão. Foi preciso restaurar janelas, portas, telhados, arranjar mobílias, seja nas nossas residências, seja na nossa escola, no nosso hospital ou na igreja grande que a Companhia de Jesus tem no centro da cidade. Mas, o nosso trabalho nunca esteve em causa. Se fazia sentido estar cá, era nesta altura”, assegura. Na Universidade de São José criaram-se equipas de apoio às vítimas da explosão. E com a colaboração de vários restaurantes, cafés e supermercados, criou-se uma rede de distribuição de cabazes alimentares. Uma rede que “hoje já se estendeu a todo o país, por causa da pobreza, fruto da crise económica grave que o país está a sofrer”. No terreno continua também o Serviço Jesuíta aos Refugiados (JRS), que “para além do apoio às populações síria e palestiniana, que já dava antes, logo após a explosão começou a ajudar as famílias, com apoio psicológico, distribuição de alimentos e de pequenas pensões, ou bolsas, para que possam ter alguns recursos. E esse trabalho continua”.

Rui Fernandes agradece a generosidade dos portugueses que contribuíram para a campanha solidária lançada pelos jesuítas em Portugal, ainda em agosto. Foram esses donativos que permitiram fazer obras, e assegurar apoio médico no hospital que têm em Beirute. “Depois da explosão foi no nosso hospital que muitas pessoas procuraram cuidados médicos, e puderam tê-los de forma gratuita, graças a essas doações”. Os donativos também serviram para começar a arranjar a igreja onde, apesar das limitações, por causa da Covid-19, as celebrações voltaram a ser possíveis. “As igrejas têm sido pontos de encontro muito felizes, e as pessoas têm participado imenso”, conta o sacerdote, que fala também da vivência da Páscoa.