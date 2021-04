Villas-Boas recorda título do FC Porto conquistado na Luz, o "dia mais importante" da sua carreira

Foi há 10 anos, a 3 de abril de 2011, que o FC Porto conquistou o campeonato no estádio da Luz, depois de um triunfo por 2-1, num ano em que ganhou o título sem qualquer derrota na Liga.

Num texto emotivo, publicado nas redes sociais, André Villas-Boas, o treinador que levou os dragões a este feito, fez questão de recordar o momento, que descreve como "o dia mais importante" da sua carreira desportiva.

"Há memórias que nos vinculam com a eternidade. Ser portista, ser campeão nacional, treinar o FC Porto. Como a mesma me é traiçoeira escapa-me o detalhe mas retenho o suficiente para me recordar de ter vivido o dia mais importante da minha carreira desportiva. Entre ansiedade e concentração tínhamo-nos preparado para aquele momento."

O treinador descreve uma equipa "insaciável", com "compromisso com a vitória", que procurava o "título na casa do rival histórico".

Atualmente, Villas Boas está sem clube. O treinador apresentou a demissão do Marselha em fevereiro, "por não concordar com a política desportiva".