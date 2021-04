Covid-19: Disponibilizados testes gratuitos em Rio Maior devido a aumento de casos

Rio Maior, Santarém, 03 abr 2021 (Lusa) - A autoridade de saúde da Lezíria vai realizar, segunda-feira, testes covid gratuitos à população de Rio Maior, concelho do distrito de Santarém considerado como de risco devido ao número de casos de infeção pelo novo coronavírus.

Carlos Ferreira, administrador executivo do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) da Lezíria, disse hoje à Lusa que o aumento de número de casos, agravado no passado dia 23 de março com o aparecimento de um surto numa unidade fabril, com 40 pessoas infetadas, fez elevar o risco no concelho, já que este apresenta mais de 240 casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias.

Seguindo as orientações da Direção-Geral da Saúde, o ACES vai realizar, na segunda-feira, uma ação de testagem gratuita à população que o deseje e nas empresas do concelho, disse.

"Os interessados devem dirigir-se ao Centro de Testagem da Cruz Vermelha, no Pavilhão Multiusos de Rio Maior, munidos do Cartão de Cidadão, se forem cidadãos portugueses, ou de Título de Residência ou Passaporte se forem cidadãos estrangeiros", afirma uma informação divulgada hoje pela Câmara de Rio Maior.

De quinta para sexta-feira foram confirmados mais 13 casos de covid-19 e colocadas mais 32 pessoas em vigilância ativa no concelho, segundo a informação disponibilizada pelo município.

O Centro de Testagem vai funcionar das 09:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, "não havendo marcações prévias, pelo que a testagem será feita por ordem de chegada", sendo distribuídas senhas numeradas, de forma a evitar aglomeração de pessoas, acrescenta, apelando ao cumprimento das normas de distanciamento e higiene.

Carlos Ferreira disse ainda à Lusa que a segunda fase de vacinação vai arrancar segunda-feira em todos os concelhos abrangidos pelo ACES Lezíria - Almeirim, Alpiarça, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém -, começando a ser chamados os utentes com idades entre os 50 e os 64 anos com comorbilidades e os que têm entre 65 e 79 anos, com ou sem doenças associadas, sempre que possível "a começar dos 79 anos para baixo".

Na área abrangida, a primeira fase, destinada à população com 80 e mais anos, "está praticamente concluída", faltando apenas algumas segundas doses, disse.

No fim de semana de 10 e 11 de abril, está prevista a vacinação de 4.200 profissionais da área da educação, mais de 1.200 dos quais serão inoculados no centro de vacinação instalado na Casa do Campino, em Santarém.

Um primeiro grupo de 1.600 docentes e funcionários do pré-escolar e do primeiro ciclo foram convocados no fim de semana passado, tendo comparecido cerca de 90%, adiantou.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.839.051 mortos no mundo, resultantes de mais de 130,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.875 pessoas dos 823.142 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.