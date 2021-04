Balanço DGS. Sete mortes e 280 casos de Covid-19 em 24 horas

Veja também:

Portugal regista, neste sábado, mais 280 casos de Covid-19 e sete mortes com a doença. Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde, apenas a região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) e a região Norte registam óbitos relacionados com o novo coronavírus: mais seis e mais um, respetivamente.

Quanto ao número de novos casos, LVT assume também a dianteira, com 95 infeções desde sexta-feira. Segue-se a região Norte, com 73 e o Algarve, com 48.

A região Centro conta mais 19, logo seguida pelo Alentejo, que regista 18 novos casos. Na Madeira, foram registados mais 17 infeções e, nos Açores, mais dez.

Em termos de percentagem, Lisboa e Vale do Tejo apresenta 34% no total de novos casos, seguida do Norte (26%), do Algarve (17%), do Centro (7%), do Alentejo (6%), da Madeira (6%) e dos Açores (4%).

Quanto ao número de pessoas que já recuperaram da doença, são neste sábado mais 318, num total de 779.973 desde que a pandemia chegou a Portugal. Desde essa altura, morreram 16.875 dos 823.142 casos identificados.

Nesta altura, há 26.294 casos ativos – menos 45 do que na sexta-feira.

Os hospitais portugueses contam, neste sábado, com menos doentes infetados com Covid-19: menos um internado em enfermaria e menos cinco nos cuidados intensivos (que agora totalizam 126). O total de pessoas hospitalizadas fora dos cuidados intensivos é hoje de 512 em todo o país.





[Em atualização]