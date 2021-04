Autotestes Covid-19. Plataforma para informar sobre resultado negativo ainda não funciona

Veja também:

Ainda está indisponível a plataforma digital onde deve ser reportado o resultado negativo do autoteste comprado na farmácia.

A notícia é avançada neste sábado pelo jornal “Público”, que diz ter recebido uma “resposta lacónica da Direcção-Geral da Saúde (DGS) e dos outros dois organismos [Infarmed e do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge ] que emitiram a circular”, em 19 de março. “Nem sequer indica quando é que os formulários deverão estar disponíveis”, escreve o jornal.

A Renascença foi ao site e confirmou a inexistência do formulário, algo que o vice-presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública lamenta.

“Já visitei o site do covid19.min-saude.pt e continua a não estar disponível lá nenhum link, nenhum formulário para que as pessoas possam fazer o autoreporte do seu autoteste negativo”, afirma Gustavo Tato Borges à Renascença.