Numa mesquita do Paquite pede-se mais apoio de Maputo

"Estamos aqui com as nossas famílias que dormem no chão, no quintal, sob chuva. Isto é doloroso, triste. Não é que o governo não esteja preocupado, mas isto está a piorar, precisamos de um apoio", reafirma.

No centro da cidade, Mahomedzicar Osman queixa-se de ter a loja quase vazia.

O empresário, um dos principais e mais influentes da região - conhecido pelo nome do paí, Osman Yacob - e representante da comunidade islâmica, diz que a falta de clientes é um reflexo do abrandamento económico que já acontecia e que foi agravado pelos ataques.

"Não sou especialista na área militar, mas, mesmo sem meios, [as forças moçambicanas] conseguiram empurrá-los para perto da fronteira", diz o empresário que tem esperança numa solução.

Os grupos armados já chegaram a estar a 20 quilómetros de distância, em linha reta, da capital provincial, mas agora, o ataque a Palma e outros que o antecederam, este ano, aconteceram junto à fronteira com a Tanzânia, 270 quilómetros a norte.