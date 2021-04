Mais de meia centena de mortos em ataques de grupo islamita Al Shabab na Somália

Pelo menos 35 terroristas e 18 militares morreram este sábado em vários ataques dos 'jihadistas' do grupo Al Shabab contra três bases militares na Somália, disseram fontes oficiais à agência espanhola Efe.

Os dois primeiros ataques, lançados de madrugada contra as bases de Barire e Awdhegle, a menos de 100 quilómetros da capital, Mogadíscio, foram desencadeados com a explosão de carros armadilhado.

Em Barire, os terroristas conseguiram entrar nas instalações e roubar veículos aos militares antes de estes recuperarem novamente o controlo.

No terceiro ataque, o Al Shabab atacou com morteiros a base militar da localidade de Jannaale, mas sem causar vítimas.

O comissário do distrito de Awdhegle, Abdullahi Osman, disse à Efe que 35 combatentes do grupo terrorista islâmico e dois militares do exército morreram no ataque a Barire, enquanto em Awdhegle morreram 12 soldados e nenhum 'jihadista' foi abatido.

Hoje de manhã explodiu outro carro armadilhado junto a uma caravana militar na cidade de Lafoole.

Tanto o Al Shabab como as forças armadas da Somália reclamaram vitória nos confrontos de hoje através dos meios de comunicação e redes sociais.

Os atentados do grupo islamita são frequentes em Mogadíscio, capital de um país submergido em guerra desde 1991, quando caiu o regime do ditador Mohamed Siad Barre.