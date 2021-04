Fronteira fechada entre Portugal e Espanha até 16 de abril

Espanha vai manter até pelo menos até 16 de abril os controlos na fronteira com Portugal por causa da situação epidemiológica da Covid-19 em ambos os países, segundo uma decisão publicada este sábado no boletim oficial do Estado espanhol.

"A situação epidemiológica em Espanha e Portugal aconselha à manutenção de medidas preventivas de restrição de mobilidade no interior do território e, correspondentemente, após consultas com as autoridades portuguesas, decidiu-se manter os controlos na fronteira interior terrestre entre ambos os países para além da Semana Santa", lê-se na ordem do Ministério espanhol do Interior.

Na quinta-feira, o primeiro-ministro português, António Costa, já tinha dito que a fronteira ibérica continuaria fechada "com aquelas exceções que são conhecidas e têm vindo a ser praticadas", sem avançar datas para a reabertura.

A fronteira com Espanha está fechada desde 31 de janeiro e só podem passar nos pontos autorizados os transportes internacionais de mercadorias, trabalhadores transfronteiriços e sazonais documentados, veículos de emergência e socorro e serviço de urgência.

No diploma do Ministério do Interior espanhol considera-se que o prolongamento do fecho da fronteira é "uma medida proporcional à gravidade da situação e é congruente com as medidas adotadas no interior do território espanhol".

Em Espanha existem várias restrições à mobilidade da população que vigoram até 9 de abril para evitar deslocações durante a Semana Santa.

Portugal está pela 14.ª vez desde março de 2020 em estado de emergência justificado com a pandemia da covid-19, decretado de 1 a 15 de abril.

