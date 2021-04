Dados pessoais de 533 milhões de contas do Facebook divulgados na internet

Um utilizador publicou, num fórum "online", números de telefone e outros dados pessoais de 533 milhões de contas do Facebook de 106 países, avança o Business Insider.

Os dados incluem números de telemóvel, ID's, nomes completos, localização, datas de nascimento, informações de biografia e, em alguns casos, endereços de e-mail.

O site norte-americano afirma ter analisado uma amostra dos dados divulgados e verificou vários dos registos fazendo corresponder números de telefone de utilizadores do Facebook com os IDs listados no conjunto de dados. O site testou também os endereços de e-mail na função de redefinição da palavra-passe do Facebook, que pode ser utilizada para revelar parcialmente o número de telefone de um utilizador.

Qual o perigo da divulgação destes dados pessoais? Segundo Alon Gal, CTO da Hudson Rock, uma empresa de combate ao cibercrime, eles podem ser úteis a cibercriminosos que usam a informação pessoal de outras pessoas para se fazerem passar por elas ou para as pressionar a partilhar as suas credenciais de login.