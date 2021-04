Biden diz-se "devastado" com ataque no Capitólio

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse ter ficado "devastado" após o ataque de sexta-feira ao Capitólio, em Washington, no qual morreu um agente da polícia depois de ter sido atropelado e esfaqueado.

"Jill e eu estamos devastados por saber do ataque violento num posto de controlo de segurança no Capitólio dos EUA", disse, num comunicado, ordenando que as bandeiras nos edifícios públicos federais sejam colocadas a meia haste.

Um agente da polícia morreu e outro ficou gravemente ferido na sequência do ataque, que aconteceu menos de três meses depois de os apoiantes de Donald Trump terem atacado a sede do congresso dos EUA.

"Sabemos como são tempos difíceis para o Capitólio, para todos aqueles que lá trabalham e para aqueles que o protegem", lamentou Joe Biden.

Segundo a chefe da polícia da capital dos Estados Unidos, Yogananda Pittman, em conferência de imprensa, um condutor atropelou dois agentes com o seu carro antes de ter embatido contra uma barreira de segurança.

"Nesse momento, o suspeito saiu da viatura com uma faca na mão e começou a caminhar em direção aos polícias do Capitólio", precisou Yogananda Pittman.