Estoril empata em casa do segundo classificado

O Vizela e o Estoril empataram 1-1 no jogo grande da jornada 27 da II Liga.

Frente a frente os dois primeiros classificados do segundo escalão e tudo ficou na mesma.

Marcaram primeiro os visitantes, logo aos 13 minutos, por Yakubu Aziz.

Na segunda parte, André Soares restabeleceu a igualdade, aos 64 minutos.

Com o empate, o Estoril sobe aos 60 pontos e é líder da II Liga, com mais 11 pontos que o Vizela. No terceiro posto está a Académica com 48.

Já o Feirense, atual quarto classificado, pode subir a segundo se derrotar o Cova da Piedade, no domingo.