Daniel Ramos. “É duro, é futebol” sofrer golo aos 95 minutos

O treinador do Santa Clara resume o seu sentimento no final da partida do Dragão (1-2) com a frase: “Misto de frustração e satisfação”.

Daniel Ramos reconhece que estão “tristes”, mas que fizeram “uma grande partida”.

“Hoje ficou mostrado que o Santa Clara é equipa que quer jogar, que não se encolhe e, onde quer que seja, vai tentar sempre em campo para lutar pelo melhor resultado possível. Muito do que aconteceu no jogo não foi demérito do FC Porto, foi mérito do Santa Clara. A forma como jogámos, nunca nos escondemos. Reconhecemos que, em alguns momentos, apelámos mais ao lado defensivo, mas fomos sempre uma equipa organizada e compacta”, referiu.

O técnico insular acrescenta que “não levamos nada para casa, mas vamos de cabeça erguida”.

O golo do triunfo do FC Porto aconteceu ao minuto 95. “É duro, é futebol, mas é preferível assim do que chegar aqui defender o tempo todo e perdemos sem produzir”.

Em declarações à Sporttv, Ramos referiu: “Viemos jogar pelo melhor resultado, tentámos vencer o jogo faltou-nos matreirice por algumas situações que aconteceram no jogo. Mas fica uma grande satisfação porque temos grandes profissionais, gente que trabalha de forma séria”.

“Lamentamos o resultado, mas saímos orgulhosas porque fizemos uma grande exibição”, referiu.

O FC Porto venceu o Santa Clara por 2-1, com um golo de Toni Martinez ao minuto 95.