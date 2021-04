Real Madrid ganha, ultrapassa Barcelona e pressiona Atlético

O Real Madrid venceu o Eibar, por 2-0, e subiu, à condição, ao segundo lugar da liga espanhola.

Os golos dos merengues foram apontados por Asensio e Benzema.

No Eibar estiveram os portugueses Paulo Oliveira e Rafa Soares.

Com este triunfo, o Real Madrid ultrapassa, para já, o Barcelona e fica a três pontos do líder Atlético de Madrid, que este domingo joga em casa do Sevilha.

Na próxima jornada, o Real Madrid recebe o Barcelona.

Já o Eibar pode cair para o último lugar de La Liga se o Alavés pontuar contra o Celta.