Milan tropeça na Sampdória

O AC Milan cedeu um empate 1-1 diante da Sampdória, no jogo que abriu a 29.ª jornada da Liga italiana de futebol, no qual o português Adrien Silva foi expulso.

Em San Siro, a formação de Génova colocou-se na frente do marcador aos 57 minutos, através do experiente avançado Fabio Quagliarella (38 anos), que aproveitou uma oferta de Theo Hernández e fez um chapéu ao guarda-redes Donnarumma, anotando o 10.º golo na Serie A.

Dois minutos volvidos, a formação comandada por Claudio Ranieri sofreu um forte revés, devido à expulsão do médio internacional luso Adrien Silva, que viu o segundo cartão amarelo por uma entrada dura sobre Samu Castillejo.

Sem a participação de Diogo Dalot (não saiu do banco) e Rafael Leão (lesionado), o AC Milan acabaria por chegar ao empate já perto do final da partida, aos 87 minutos, por intermédio do jovem extremo norueguês Jens Hauge, que, assim, impediu que os “rossoneri” averbassem o segundo desaire seguido em casa na competição.

A equipa milanesa, que somou o quarto encontro consecutivo sem vencer em San Siro, mantém-se no segundo posto da prova, com 60 pontos, mas pode ficar ainda mais longe do líder e rival Inter de Milão (65), que tem menos duas partidas e este sábado visita o Bolonha.

Já a Sampdoria é 10.ª colocada, com 36 pontos.