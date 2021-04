Lille ganha e ultrapassa PSG

O PSG perdeu, em casa, diante do Lille por 1-0 e entregou a liderança do campeonato francês ao adversário deste sábado.

No Lille foram titulares três portugueses: José Fonte, Renato Sanches e Tiago Djaló (expulso perto do final da partida juntamente com Neymar).

O único golo da partida da jornada 31 foi apontado por Jonathan David, aos 20 minutos.

Graças a este triunfo, o Lille passa a somar 66 pontos, mais três que o PSG. Logo a seguir Mónaco (62) e Lyon (60, mas menos um jogo).