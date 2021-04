Itália. Cristiano Ronaldo marcou, mas não chegou

A Juventus empatou 2-2 diante do Torino, em partida da jornada 29 da liga italiana.

A Vechia Signora volta a tropeçar no Calcio, não aproveita o empate do Milan para se chegar ao segundo classificado e pode até atrasar-se para o líder Inter.

Cristiano Ronaldo marcou um dos golos da Juve, o 24.º do campeonato, o 31.º da época (a que falta juntar os da Seleção).

Os outros golos da partida foram apontados por Federico Chiesa e Antonio Sanabria, que bisou.

Com este empate, a Juventus deixa-se empatar pelo Nápoles, com 56 pontos. Na próxima quarta-feira, as duas equipas defrontam-se em Turim para acerto de calendário. Já o Torino é 17.º, com 24 pontos.