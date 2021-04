Diogo Jota bisou na vitória do Liverpool

O avançado português Diogo Jota marcou dois golos na vitória do campeão Liverpool no terreno do Arsenal, por 3-0, em jogo da 30.ª jornada da Liga inglesa.

O internacional português inaugurou o marcador aos 64 minutos, correspondendo de cabeça a um cruzamento da direita de Alexander-Arnold, e fixou o resultado aos 82, desta feita após assistência de Sadio Mané, depois de o egípcio Mohamed Salah ter ampliado a vantagem, aos 68.

Com este triunfo, os “reds” subiram provisoriamente ao quinto lugar da Premier League, com os mesmos 49 pontos do West Ham, que tem menos um jogo disputado, a 25 do líder Manchester City, enquanto o Arsenal permanece no nono posto, com 42.

Os “Citizens” deram mais um passo para a conquista do título inglês, ao vencerem em Leicester, por 2-0.

Com o internacional português Rúben Dias no onze, os comandados de Pep Guardiola impuseram-se desde o primeiro minuto no recinto dos “foxes” e poderiam ter chegado ao intervalo em vantagem, não fosse um golo anulado a Fernandinho, um livre de Bruyne à barra e uma intervenção decisiva de Kasper Schmeichel a remate de Mahrez.

Contudo, no segundo tempo, o City iria mesmo garantir a 23.ª vitória na Premier League, com golos do lateral francês Benjamin Mendy, aos 58 minutos, e do avançado brasileiro Gabriel Jesus, aos 74.

O Manchester City detém uma vantagem de 17 pontos sobre o rival Manchester United, que tem menos dois jogos e no domingo recebe o Brighton.

Apesar do desaire, o Leicester, que contou com Ricardo Pereira nos últimos 20 minutos, mantém-se no terceiro posto, com 56 pontos, e segurou os cinco de vantagem sobre o Chelsea (51), quarto, face à surpreendente derrota dos londrinos diante do West Bromwich (5-2), a primeira ao fim de 15 jogos sob o comando de Thomas Tuchel.