Chelsea chumba no ensaio geral antes de FC Porto

O Chelsea, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, foi goleado, em casa, pelo West Bromwich Albion, por 5-2, em partida da jornada 30 da liga inglesa.

Em (grande) destaque esteve Matheus Pereira, jogador brasileiro formado no Sporting, com dois golos e duas assistências.

O encontro ficou marcado pela expulsão do defesa Thiago Silva, por acumulação de amarelos, aos 29 minutos.

Pelos azuis marcaram Pulisic e Mount. Foi a primeira derrota desde a chegada de Thomas Tuchel.

Com esta derrota, os londrinos falham a aproximação ao terceiro classificado, Leicester, e podem mesmo ser ultrapassados pelo West Ham.

Já o WBA, apesar do triunfo, mantém-se no penúltimo lugar da Premier League, a cinco pontos do Fulham e a sete do Newcastle, a primeira equipa acima da linha de água.

A primeira mão dos quartos-de-final da Champions, entre Chelsea e FC Porto, está marcada para terça-feira em Sevilha.